Afyonkarahisar'da görev yapan hakim odasında ölü bulundu - Haberler

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Afyonkarahisar'da görev yapan hakim odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afyonkarahisar'da görev yapan hakim Hulisi Tahir İlgenli, adliyedeki odasında ölü bulundu. Hakim İlgenli'nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Afyonkarahisar Adalet Sarayı'nda meydana gelen olay, ekipleri hareke geçirdi. Afyonkarahisar'da 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulisi Tahir İlgenli'yi odasında hareketsiz bir halde gören adliye personeli durumu polise bildirdi.

OLAY YERİ İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri İlgenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada inceleme yaptı.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İlgenli'nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Afyonkarahisar'da görev yapan hakim odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Karahisar Hakim 3. Sayfa Güncel Haberler

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