Odasında ölü bulunan hakimin kalp krizi sebebi ile hayatını kaybettiği belirlendi Afyonkarahisar Adliyesi'ndeki odasında ölü bulunan 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi 49 yaşındaki Hulusi Tahir İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi İlgenli'nin, dün akşam saatlerinde adliyedeki odasında masada hareketsiz yattığını gören personel, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. ÖLÜM SEBEBİ: KALP KRİZİ Yapılan incelemenin ardından İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İlgenli'nin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Odasında ölü bulunan hakimin kalp krizi sebebi ile hayatını kaybettiği belirlendi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.