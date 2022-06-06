Odasında ölü bulunan hakimin kalp krizi sebebi ile hayatını kaybettiği belirlendi - Haberler

Odasında ölü bulunan hakimin kalp krizi sebebi ile hayatını kaybettiği belirlendi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afyonkarahisar Adliyesi'ndeki odasında ölü bulunan 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi 49 yaşındaki Hulusi Tahir İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.
Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi İlgenli'nin, dün akşam saatlerinde adliyedeki odasında masada hareketsiz yattığını gören personel, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM SEBEBİ: KALP KRİZİ
Yapılan incelemenin ardından İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İlgenli'nin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verilecek.
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - 3. Sayfa