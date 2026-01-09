Haberler

Jandarma faturasız av tüfeği mermisi ele geçirdi
Güncelleme:
Jandarma, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda faturasız olduğu belirlenen 700 adet yivsiz av tüfeği mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından bir iş yerine yapılan baskında faturasız olduğu belirlenen 700 adet yivsiz av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Bolvadin ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ifade değerlendiren ekipler ilçedeki bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler faturasız olduğu belirlenen 700 adet yivsiz av tüfeği mermisi ele geçirildi. Olayın ardından A.K., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

