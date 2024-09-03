Afyonkarahisar'da define arayan 2 şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü Yedikapı mevkiinde define arayan 2 şahsı jandarma ekipleri yakaladı.

Kemerkaya köyü Yedikapı mevkiinde önleyici kolluk devriyesi gezen Jandarma ekipleri iki şahsın devriye aracını fark ettikten sonra şüpheli hareketler sergilediğini ve şahıslardan birinin yere cisim attığı gördü. Ekipler daha sonra şahısların yanına giderek S.Y. ve M.S. isimli şahıslarla görüştü. Yapılan görüşmede, şahıslar define aramak için bölgede bulunduklarını itiraf etti. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde define aramak maksadıyla şahısların yanlarında bulunan; 1 adet el dedektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 2 adet L şeklinde bakır çubuk, 1 adet keser, 1 adet kürek, 1 adet kazma ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR