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Afyonkarahisar'da define arayan 2 şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Kemerkaya köyünde define arayan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahısların yanında define arama ekipmanları ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü Yedikapı mevkiinde define arayan 2 şahsı jandarma ekipleri yakaladı.

Kemerkaya köyü Yedikapı mevkiinde önleyici kolluk devriyesi gezen Jandarma ekipleri iki şahsın devriye aracını fark ettikten sonra şüpheli hareketler sergilediğini ve şahıslardan birinin yere cisim attığı gördü. Ekipler daha sonra şahısların yanına giderek S.Y. ve M.S. isimli şahıslarla görüştü. Yapılan görüşmede, şahıslar define aramak için bölgede bulunduklarını itiraf etti. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde define aramak maksadıyla şahısların yanlarında bulunan; 1 adet el dedektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 2 adet L şeklinde bakır çubuk, 1 adet keser, 1 adet kürek, 1 adet kazma ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kemerkaya Güvenlik Jandarma Bolvadin 3-sayfa Güncel Suç

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