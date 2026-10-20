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Afyonkarahisar'da araçta 663 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'da araçta 663 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar'da polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada 663 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 663 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada 663 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili K.B. ve A.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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