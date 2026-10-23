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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı

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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı
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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri dereye uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı, şoka giren iki kişiye ambulansta müdahale edildi; dereye uçan araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak araçlardan birisi dereye uçtu. Olayda1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, kent merkezi Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu önünde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 3 araç bir birine girdi. Olayda, çarpışmanın etkisi ile araçlardan birisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan sürücülerden birini ambulansla hastaneye kaldırırken, olayın etkisiyle şoka giren iki kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Olayda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, dereye uçan araç ise bölgeye gelen vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Öte yandan, derede su akışının olmaması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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