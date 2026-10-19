Afyonkarahisar'da 3 araç kazaya karıştı, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel çıkışında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı