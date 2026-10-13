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Adıyaman Kahta'da sağanak caddeyi göle çevirdi, otomobil sel suyunda mahsur kaldı

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Adıyaman Kahta'da sağanak caddeyi göle çevirdi, otomobil sel suyunda mahsur kaldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Ahmet Aydın Caddesi'nde sel sularına giren otomobil arızalanarak mahsur kalırken, sürücüler trafikte güçlük çekti ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Sel sularına giren bir otomobil arızalanarak yol ortasında mahsur kalırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Edinilen bilgilere göre, yağışın etkili olduğu Ahmet Aydın Caddesi'nde Y.D. idaresindeki 02 AAU 733 plakalı otomobil, yolda biriken sel sularına girdi. Suyun derinliğini tahmin edemeyen sürücü, otomobiliyle ilerlemeye çalıştı. Bir süre sonra arızalanan araç, suyla kaplanan caddenin ortasında mahsur kaldı.

Cadde üzerinde biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken, sağanak yağışın ilçe merkezindeki günlük yaşamı da zorlaştırdığı görüldü. Olayda yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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