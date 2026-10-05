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Adıyaman Kahta'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 5. kilometresinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. (23) idaresindeki 02 AGZ 051 plakalı otomobil ile Hanifi A. (47) idaresindeki 63 AR 298 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpışarak refüje çıktı.

Kazada sürücüler Ahmet K. ve Hanifi A. ile araçlarda bulunan Serkan U. (23), Türkan A. (41) ve Umut A. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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