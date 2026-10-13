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Adıyaman Kahta'da 2 elektrik işçisine araç çarptı; kalbi duran işçi hayata döndürüldü

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Adıyaman Kahta'da 2 elektrik işçisine araç çarptı; kalbi duran işçi hayata döndürüldü
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Adıyaman Kahta'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen 2 elektrik işçisine araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kalbi duran 38 yaşındaki işçi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülürken, diğer işçinin vücudunda kırıklar oluştu; sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen 2 elektrik işçisine araç çarptı. Kazada kalbi duran 38 yaşındaki işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, eski Kahta-Diyarbakır kara yolu Musa Peygamber Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir şirkette çalışan elektrik işçileri, yol kenarındaki şantiyeye geçmek istedikleri sırada arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kalbi duran 38 yaşındaki Kamuran Aydın'a olay yerinde müdahale edildi. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın, doktorların müdahalesiyle kalbinin yeniden çalıştığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kazada yaralanan 27 yaşındaki İsmail Yıldız'ın ise çarpmanın etkisiyle savrulduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirtildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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