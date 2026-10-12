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Adıyaman Gölbaşı'nda motosiklet devrildi, sürücü yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman Gölbaşı'nda motosiklet devrildi, sürücü yaralanıp hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mustafa Y., idaresindeki 07 BAV 006 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Y., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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