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Adıyaman Gölbaşı'nda çekiciyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'nda çekiciyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Karaburun Köyü yakınlarında çekici ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü yakınlarında Selami D. (53) idaresindeki 23 AGR 701 plakalı çekici ile Lokman G. (22) idaresindeki 38 LA 189 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada 38 LA 189 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Halil S. (18) ve Yusuf Kenan E. (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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