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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi kavşağında çarpışan iki araçtan biri orta refüje çıktı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Filistin Caddesi devlet hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U (23) yönetimindeki 34 JFT 27 plakalı otomobil ile B.G (19) yönetimindeki 33 AZE 505 plakalı otomobil Kahta Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı. Araçlardan birinin orta refüje çıktığı kazada sürücü B.G (19) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü B. G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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