Adıyaman'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mustafa Küçük'e (72), sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACE 002 plakalı tır çarptı. Tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Küçük, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Küçük, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük'ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan sürücü gözaltına alınırken, tır ise jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattıldı. - ADIYAMAN