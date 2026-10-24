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Adıyaman'da tır karanlık yolda eşeklere çarptı, bir eşek telef oldu

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Adıyaman'da tır karanlık yolda eşeklere çarptı, bir eşek telef oldu
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Adıyaman'ın Kahta-Siverek karayolunda gece 02.06 sıralarında seyreden tır, karanlık yolda aniden önüne çıkan eşeklere çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansırken eşeklerden biri telef oldu, hafif yaralanan diğeri karanlıkta kaçarak gözden kayboldu.

Adıyaman'ın Kahta-Siverek karayolunda seyir halindeki tır, karanlık yolda aniden önüne çıkan eşeklere çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saat 02.06 sıralarında Kahta-Siverek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan tırın önüne aniden eşekler çıktı. Sürücü, karanlık yolda eşeklere çarpmamak için ani fren yapsa da kaza yaşandı.

Yaşanan kaza anı, tırın araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, eşeklerin aniden aracın önüne çıktığı ve çarpma anı yer aldı. Kaza sonrası eşeklerden biri telef olurken hafif yaralanan eşek ise gecenin karanlığında kaçarak gözlerden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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