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Adıyaman'da Tır Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Mustafa Küçük, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mustafa Küçük'e (72), sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACE 002 plakalı tır çarptı. Tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Küçük, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Küçük, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük'ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan tır ise jandarma ekiplerince yapılan inlemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattıldı.

Adıyaman'da Tır Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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