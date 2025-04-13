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Adıyaman'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Esendere köyünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası güvenlik güçleri köyde geniş önlemler aldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Esendere (Kilisk) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda M.U. (46), M.U. (12) ve C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan M.U. (46), durumu ağır olduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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