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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı
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Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyü yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da şarampole devrilerek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyü yolunda Mahmut B. idaresindeki 02 AY 526 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrilerek takla attı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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