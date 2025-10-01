Haberler

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: İki Yaralı

Güncelleme:
Adıyaman-Kahta Karayolu'nda meydana gelen kazada, Mehmet Eroğlu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü ve yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Adıyaman'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Eroğlu idaresindeki 06 DGD 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat yol ayrımı yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Eroğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayhan Akgün de kazada yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
