Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi kesişiminde üzerinde Özgür Barış G. idaresindeki 02 AFM 238 plakalı motosiklet ile Adalet Ö. idaresindeki 02 ADU 257 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı