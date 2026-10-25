Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazayla soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi kesişiminde üzerinde Özgür Barış G. idaresindeki 02 AFM 238 plakalı motosiklet ile Adalet Ö. idaresindeki 02 ADU 257 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Destici: Batı Trakya Türklerinin dinî iradesi Atina’dan tayin edilemez

Yunanistan'ın hamlesi Destici'yi küplere bindirdi: Bu kabul edilemez