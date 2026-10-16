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Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

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Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
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Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde Hacı Mehmet Sever idaresindeki 02 ABJ 832 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hacı Mehmet Sever yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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