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Hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardı

Hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardı
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Adıyaman'da bir hafriyat kamyonunun damperine takılan elektrik telleri koptu. Kuru otların üzerine düşen teller yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'da bir hafriyat kamyonuna takılarak kopan elektrik telleri yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Özelevler Mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonun damperi elektrik tellerine takıldı. Kopan elektrik tellerinin kuru otların içerisine düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda elektrik hatlarında ve 1 direkte hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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