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Adıyaman'da İşçi Ahşap Kesme Makinesine Ayağını Kaptırdı

Adıyaman'da İşçi Ahşap Kesme Makinesine Ayağını Kaptırdı
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Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir işçi, dikkatsizlik sonucu ahşap kesme makinesine ayağını kaptırarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'da bir işçi ayağını ahşap kesme makinesine kaptırarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Trafik Eğitim Parkı yakınlarında çalışan Zeynal Ö., ayağını bir anlık dikkatsizlik sonucu ahşap kesme makinesine kaptırarak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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