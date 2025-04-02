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Adıyaman'da Hırsızlık Olayı: 3 Kadın Altınları Çaldı

Adıyaman'da Hırsızlık Olayı: 3 Kadın Altınları Çaldı
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Adıyaman'da 3 kadın, bir evden 3 adet altın bilezik ve 1 adet çeyrek altın çalarak kayıplara karıştı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da bir ikamete giren kadın şahıslar, çaldıkları altınlarla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 3 kadın şahıs, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 19116 sokak içerisinde ikamet eden Ekrem Yanık'a ait eve girdi. Yaşanan olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. İkamete giren 3 kadın şahıs evde bulunan 3 adet altın bilezik ile 1 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının yaşandığını bir süre sonra fark eden ev sahibi Ekrem Yanık, polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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