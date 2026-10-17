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Adıyaman'da elektrikli bisiklet kaza sonucu devrildi, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da elektrikli bisiklet kaza sonucu devrildi, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği elektrikli bisiklet devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı, yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınlarında Hasan Eymen Ç., idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Hasan Eymen Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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