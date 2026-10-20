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Adıyaman'da bisikletin otomobile çarptığı kazada yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da bisikletin otomobile çarptığı kazada yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'ın Merkez Musalla Mahallesi'nde bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi 1418. Sokak'ta İrfan Y.'nin kullandığı bisiklet, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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