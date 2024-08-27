Adıyaman'da beton mikseri devrildi, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Gömük mezrasında Ferman Aytaş idaresindeki beton mikseri sürücüsünün direksiyon galibiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada mikserde sıkışan sürücü Aytaş, yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Aytaş, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN