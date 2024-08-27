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Adıyaman'da beton mikseri devrildi, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Gömük mezrasında Ferman Aytaş idaresindeki beton mikseri sürücüsünün direksiyon galibiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada mikserde sıkışan sürücü Aytaş, yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Aytaş, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3-sayfa Gerger 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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