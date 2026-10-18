Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk otomobil çarpmasıyla yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1918 Sokak'ta Nuri Ü. yönetimindeki 02 LA 265 plakalı otomobil, yaya olarak bulunan 7 yaşındaki Zeynep P.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Zeynep P. Yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı