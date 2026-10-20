Adıyaman’da 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazasının kamera kaydı ortaya çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazasının kamera kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Ekim tarihinde Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, önünde seyir halinde olan ve caddeden sokağa dönüş yapan otomobille çarpışmıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan M.Z.A. (17) ile Mehmet Y. (21) yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan her iki yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralılardan Mehmet Y., sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı