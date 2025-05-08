Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bugün 2'nci duruşması görülen davada yargılanan 18 yaşından küçük şüphelilerin, saldırıdan önce Minguzzi ve arkadaşlarıyla kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MİNGUZZİ CİNAYETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde, arkadaşlarıyla birlikte pazardaki tezgahları gezen Minguzzi'nin, şüpheli B.B. ile karşılaştığı kısa süren sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladığı görülüyor. Ayrıca görüntülerde, çevredekilerin kavgayı ayırdığı ve tarafların farklı istikamette gittikleri yer alıyor.

MİNGUZZİ AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasının ikinci duruşması bugün yapıldı. Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma sonrasında Kartal Anadolu Adliyesi önünde davaya ilişkin açıklamada bulundu. Mattia Ahmet Minguzzi'nin yaşamını yitirmesinin ardından aileye yönelik tehditlerin olduğunu söyleyen ve Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiğini hatırlatan Epözdemir bu konulara ilişkin, "Hukuk devletinin gereği hak arama özgürlüğümüzü kullandık. 7 tutuklu var orada, 5'i 18 yaşından küçük, 2'si 18 yaşından büyük. Mezar saldırganı da 67 yaşında bir fail ama ak sakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye anlattı. Biz ona menfaatle bunun yaptırıldığını düşünüyoruz. Onun yargılaması devam ediyor." dedi.

"FAİL BIÇAĞI ALIYOR, DİĞERİ PERDELİYOR"

Epözdemir, Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin bugün duruşması görülen davaya ilişkin ise şöyle konuştu: "Dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Biz, 1 Mayıs itibarıyla Başsavcılığa şikayetçi olmuştuk. Bu şikayet kapsamında, 2 tane failin daha olay yerinde olduğunu söylüyorduk. Görüntü ve kayıtların incelenmesi çok elzemdi. O görüntü ve kayıtlarda, bilirkişi raporlarında yer almayan bir husus var. Sabah 08.11'de ilk defa pazar yerine gelen fail, bıçağı alıyor, diğeri de perdeliyor. Bu çok önemli bir delildi bizim için, bıçağın alınması ve perdelenmesi. Perdeleyen fail serbestti.

"O GÖRÜNTÜLER BİZE ÇOK ŞEY ANLATIYOR"

Sonrasında tutuklu failin, diğer 3 faile Ahmet Minguzzi'nin yerini göstermesi ve birlikte takip etmeleri. O da 08.19.58'inci saniyelerinde vardı. Onu da sunduk. Tutuklu failin, diğer faile Ahmet'in yerini göstermesi, bunu da sunduk. Eylem üzerinde ortak hakimiyet var, bunlar müşterek faildir dedik. Birlikte geliyorlar cinayet mahaline, sonrasında birlikte devam ediyorlar, her aşamada birlikteler. Ahmet'i 3 defa görüyorlar. İlkinde, 'Seni deşerim' diyor failler, ikincisinde yumrukla saldırıyor, üçüncüsünde 6 defa bıçaklıyor 3'ü denk geliyor. O görüntüler bize çok şey anlatıyor. Görüntüler temelde şunu söylüyor, eylem üzerinde ortak hakimiyet var, bunlar müşterek fail, yardım etme var, birlikte hareket etmişler ve Ahmet, hiç yere, canice, insanın insan olma vasfına aykırı bir şekilde katledilmiş.

"İLK KARŞILAŞMADA KÜFÜRLER EDİYOR, ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMADA CİNAYET"

Bir önemli gelişme daha çıktı dün itibariyle. Tutuklu şüphelinin beyanına göre, burası çok önemli, pazarda yaşanan bir tartışma, B. ile Ahmet Minguzzi arasında değil, sabah 08.00 sularında parkta yaşanan bir tartışma. Ona ilişkin görüntü ve kayıtları da bilirkişi dökümü yapılacak inşallah, Başsavcılık dosyasında. Parkta bir kavga var, parktaki kavga sonrasında taraflar pazar yerine iniyorlar, pazar yerine indikten sonra bıçağı alıyor. 08.14'te ilk karşılaşmayla küfürler ediyor. 08.18 sularında ikinci karşılaşma yumruklu saldırı, 08.20'de de cinayet. Dolayısıyla olayın ortaya çıkış şekli, pazarın üzerindeki parkta yaşanan kavga. Nitekim sanıklara sorduğumuzda da, niçin pazara gelir gelmez daha Ahmet'i görmeden bıçağı alıyorsun (diye), söyle bir beyanı oldu, 'Biz bunu alıyoruz çünkü tartışacağımızı ve kavga edebileceğimizi öngörebiliyoruz, o öngörü nedeniyle bunu aldık' denildi. Halbuki öncesinde bir kavga yaşanmış.

Dün tutuklanan şüphelilerden birinin beyanıyla sabit hale geldi. Bu cinayetin tasarlandığını ortaya koyuyor, faillerin Ahmet'i takip ettiğini, ısrarla öldürme kararında sebat ettiklerini ortaya koyuyor. Bu, Ahmet'le ilgili fikir eylem birliğinin olduğunu, öncesinde karar verildiğini ve kastın yoğunluğunu ortaya koyuyor. Bu cinayetin canavarla hisle işlendiğini ve tasarlandığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla, dün itibariyle tutuklanan 14 ve 17 yaşındaki 2 şüpheli hakkında en kısa sürede iddianame gelecek, bunlar, çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım eden sıfatıyla tutuklandılar. O iddianamenin tanzimi ve davanın açılmasından sonra da ana dava ile bu dava birleşecek. Bir sonraki celsede büyük ihtimalle bu iki şüpheli tutuklu da bu duruşma salonunda yer alacak ve onların sanıklık statüsüne geçmek suretiyle adaletin önünde hesap verecekler."

NE OLMUŞTU?

İtalyan şefin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy'deki bir semt pazarına kaykay malzemesi almak için gitti. Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda, 15 ve 16 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Minguzzi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım servisine alınan Minguzzi 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Kamuoyunda büyük tepki yaratan olayın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu siyasetçiler Minguzzi ailesi ile görüşmüş, toplumun değişik kesimlerinden adaletin tecelli etmesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştı.

Kaynak: İHA-DHA-ANKA