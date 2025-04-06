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Adapazarı'nda kafede korku anları! Önce ateş etti sonra bıçakladı

Adapazarı'nda kafede korku anları! Önce ateş etti sonra bıçakladı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafe işletmecisi, silahla havaya ateş eden ve sonrasında bıçakla saldıran bir kişi tarafından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işletmeciyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafeye giren şüpheli, önce tabancayla havaya ateş edip, ardından kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, kaçtı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan bir kafede elinde tabancayla kafeye giren kimliği belirsiz kişi, havaya ateş etti.

ÖNCE ATEŞ ETTİ SONRA BIÇAKLADI

Şüpheli, daha sonra ise kendisini engellemek isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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