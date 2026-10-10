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Adapazarı'nda 2,83 gram metamfetamin ele geçirilen soruşturmada şüpheli tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı. 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 2,83 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" soruşturması çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde H.Y.'nin 2 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüphelilerin üzerinde ve bir ikamette yapılan framalarda 3 parça halinde toplam 2,83 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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