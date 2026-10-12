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Adana Sarıçam'da jandarma operasyonunda DEAŞ üyeliğinden aranan 1 şüpheli yakalandı

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Adana Sarıçam'da jandarma operasyonunda DEAŞ üyeliğinden aranan 1 şüpheli yakalandı
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Adana'da jandarma ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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