Adana Sarıçam'da jandarma operasyonunda DEAŞ üyeliğinden aranan 1 şüpheli yakalandı

Adana Sarıçam'da jandarma operasyonunda DEAŞ üyeliğinden aranan 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da jandarma ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı