Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde yasak aşk nedeniyle bir intihar olayı gerçekleştiği bildirildi. Adana'nın Çukurova ilçesinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, Otomobil ile köprüye gelen ve sevgili oldukları ileri sürülen Tuncay K. ile Sonay T., iddiaya göre birlikte Seyhan Baraj Gölü'ne atlayıp intihar etmek istediler. Sonay T., kısa sürede boğulurken, Tuncay K. ise çırpınıp, yardım çağlıkları atmaya başladı.

KÖPRÜDEN GEÇEN POLİSLER FARK ETTİ

Bu sırada köprüden geçen ve yol kenarında camları açık otomobili fark eden polis ekibi, aracı incelemek için durdu. Ekip aracından iner inmez yardım çığlıklarını duyup, göle bakan polisler, bir kadının su üstünde hareketsiz yattığını, bir erkeğin ise suda çırpındığını gördü. Polis ekibinin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve dalgıç polisler sevk edildi.

KADIN ÖLDÜ, ERKEK KURTARILDI

Polis ve itfaiye ekiplerinin halata bağlayıp, suya attığı can simitlerine tutunan Tuncay K., kıyıya çekilerek kurtarıldı. Ambulansta ilk muayenesi yapılan Tuncay K., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sonay T.'nin cansız bedeni ise dalgıç polislerce çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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