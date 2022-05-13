Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu - Haberler

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Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu

Haberler.com - 3. Sayfa
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Adana'da sevgili oldukları öne sürülen Tuncay K. ve Sonay T. birlikte köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Tuncay K. polis ve itfaiye erleri tarafından kurtarılırken, Sonay T. ise hayatını kaybetti.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde yasak aşk nedeniyle bir intihar olayı gerçekleştiği bildirildi. Adana'nın Çukurova ilçesinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, Otomobil ile köprüye gelen ve sevgili oldukları ileri sürülen Tuncay K. ile Sonay T., iddiaya göre birlikte Seyhan Baraj Gölü'ne atlayıp intihar etmek istediler. Sonay T., kısa sürede boğulurken, Tuncay K. ise çırpınıp, yardım çağlıkları atmaya başladı.

KÖPRÜDEN GEÇEN POLİSLER FARK ETTİ

Bu sırada köprüden geçen ve yol kenarında camları açık otomobili fark eden polis ekibi, aracı incelemek için durdu. Ekip aracından iner inmez yardım çığlıklarını duyup, göle bakan polisler, bir kadının su üstünde hareketsiz yattığını, bir erkeğin ise suda çırpındığını gördü. Polis ekibinin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve dalgıç polisler sevk edildi.

Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu

KADIN ÖLDÜ, ERKEK KURTARILDI

Polis ve itfaiye ekiplerinin halata bağlayıp, suya attığı can simitlerine tutunan Tuncay K., kıyıya çekilerek kurtarıldı. Ambulansta ilk muayenesi yapılan Tuncay K., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sonay T.'nin cansız bedeni ise dalgıç polislerce çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haberler.com - 3. Sayfa

Yasak aşk, İntihar, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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