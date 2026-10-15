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Adana'da sağanak ve rüzgar etkili oldu, Valilik alt geçidi trafiğe kapandı

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Adana'da sağanak ve rüzgar etkili oldu, Valilik alt geçidi trafiğe kapandı
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Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan'daki Valilik alt geçidi suyla dolunca ekipler tarafından araç trafiğine kapatıldı, Ziyapaşa Bulvarı'nda devrilen ağaç ise yolu ulaşıma kapattı.

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bir alt geçit su altında kalırken, devrilen ağaç nedeniyle de bir yol ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesine bağlı Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki Valilik alt geçidi, yağışın ardından suyla doldu. Bunun üzerine ekipler, güvenlik önlemi alarak alt geçidi araç trafiğine kapattı.

Öte yandan, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı'nda da sağanağın ardından etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Olay nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ekiplerin bölgede çalışma yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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