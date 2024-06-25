Adana'da Otobüsten Düşen Kadının Ölümüne İlişkin Şoför Tutuklandı

Adana'da hastaneye gitmek üzere bindiği otobüsün açık kapısından düşerek hayatını kaybeden Hatice Sabahi'nin ölümüne ilişkin tutuklanan şoför Vedat Korkmaz, davanın ilk duruşmasında kendisini, "Durak çok yakın olduğu için kapıyı kapatmaya fırsat bulamadım. Otobüsün kapısı açıktı, Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmak istedi ancak tutamadı. Beraatimi istiyorum" diyerek savundu.

24 Nisan 2024 tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi (74), evine dönmek üzere Vedat Korkmaz'ın kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. İddiaya göre, otobüsün kapısı açık şekilde ilerlediği esnada Sabahi, otobüs kartını cihaza okutmak üzere ayağa kalktı ve dengesini kaybederek otobüsün açık durumda bulunan kapısından yola düştü. Başını düştüğü esnada asfalta çarparak ağır yaralanan Sabahi hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, kazanın üzerinden geçen 4 günün ardından hastanede yaşamını yitirdi. Sabahi'nin ölümünün ardından gözaltına alınan sürücü Vedat Korkmaz adliyeye sevk edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şoför Vedat Korkmaz'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya, 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen tutuklu sanık Vedat Korkmaz katıldı.

Otobüsün kapısının kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu bulunduğu belirtilen sürücü Vedat Korkmaz, "Seyir halindeyken durakta bekleyen Hatice Sabahi, aracın ön kapısından bindi. Biniş kartını basmadan ön yolcu koltuğuna oturdu. Hareket halindeyken durağa 60 metre civarında yaklaşmıştım. Durak çok yakın olduğu için kapıyı kapatmaya fırsat bulamadım. Otobüsün kapısı açıktı, Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmak istedi ancak tutamadı. Direğe yaslanmak isterken dengesini kaybederek aracın ön kapısından düştü. Ani fren yapmadım. Durağa yaklaşmıştım. İndiğimde aracın arka tekerine 1 metre mesafede bulunmaktaydı. Üzerinden geçmedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Korkmaz, asli kusurlu çıktığı bilirkişi raporunu da kabul etmediğini belirtirken, hayatını kaybeden Sabahi'nin eşi ve oğlu, sanıktan şikayetçi oldu.

Dava ertelendi

Savcının, sanığın tutukluluk durumunun tedbir olduğunu belirterek tutukluluk tarihi ve savunmasının alınmış olması ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi talebinde bulunduğu davada, hakim talebi reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'ndan kusur raporu alınmak üzere ertelendi. - ADANA