Adana'da Kumarhane Baskını: 8 Gözaltı, 5 Tutuklama

Adana'da Kumarhane Baskını: 8 Gözaltı, 5 Tutuklama
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Adana Seyhan'da özel bir okulun bitişiğindeki iş yerinin bodrum katı kumarhaneye dönüştürüldü. Polis düzenlediği baskında, kumar masaları ve birçok silah ele geçirdi. İş yeri sahibi ve 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana Seyhan'da özel bir okulun bitişiğindeki inşaat malzemesi satışı yapılan iş yerinin bodrum katı kumarhaneye çevrildi. Polis ekiplerinin düzenlediği baskında kumar masaları ve tavanda zulalı çok sayıda silah ele geçirildi, yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'nda okul bitişiğindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İnşaat malzemesi satışı yapılan iş yerine düzenlenen baskında, bodrum katının kumarhaneye dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Operasyonda iş yeri sahibi A.G.(36) ile birlikte 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada kumar oynanmasında kullanılan 3 oyun masası, ofis bölümünde tavan arasında 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 77 mermi ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

"Arkadaşlarımı mangala çağırmış, kumar masaları hobiymiş"

Şüpheliler emniyete götürülerek ifadesi alındı. İş yeri sahibi AG.'nin ifadesinde, "Arkadaşlarımı, aileleriyle birlikte mangala davet ettim. Yemek organizasyonu dolayısıyla buluştuk. Kumar masalarını da hobi amaçlı, kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz" dediği öğrenildi.

Öte yandan, A.G.'nin daha öncede "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem gördüğü, aynı iş yerinin bu nedenle mühürlendiğini bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İş yeri ise mühürlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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