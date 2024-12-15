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Adana'da Hırsızlık Olayı: 3 Kadın Şüpheli Yüzlerini Eşarpla Gizledi

Adana'da Hırsızlık Olayı: 3 Kadın Şüpheli Yüzlerini Eşarpla Gizledi
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Adana'da 3 kadın, girdikleri 3 evden altın bilezik ve ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyip, girdikleri 3 ayrı evden altın bilezik ve ziynet eşyası çalan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son 3 ayda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki kapı kilidini kırıp, girdikleri 3 ayrı evden 6 burma bilezikle 7 ziynet eşyası çalan kişileri tespit etmek için yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, olayları 3 kadın şüphelinin gerçekleştirdiğini, tanınmamak için yüzlerini eşarpla gizlediği belirledi.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüphelilerden İ.Ç. (28) yakalandı, diğer 2 şüpheliyse bulunamadı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi. Öte yandan emniyete götürülen İ.Ç.'nin, Gaziantep'te 'Hırsızlık' suçundan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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