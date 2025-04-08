Adana'da Gasp Girişiminde Bulunan 4 Şüpheli Yakalandı

17 yaşındaki genci gasp edemeyince böyle dövdüler: 4 şüpheli yakalandı

Adana Valiliği söz konusu darp olayına karıştığı belirlenen 16 ve 17 yaş aralığındaki 3 gencin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiğini, 19 yaşındaki şüphelinin ise çıkarıldığı adliyece tutuklandığı bildirdi

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki genç, cep telefonunu ve parasını almayan çalışan 4 kişi tarafından tekme, tokat ve muşta ile dövüldü. O anlar kameraya yansırken olayla ilgili açıklama yapan valilik 16 ve 17 yaş aralığındaki 3 gencin yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiğini, 19 yaşındaki şüphelinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıkladı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheliler U.K ve S.S (17), Suriye uyruklu Z.İ.A'nın cep telefonunu ve parasını gasp etmek istedi. Z.İ.A parayı vermek istemeyince 4 arkadaş genci darp etmeye başladı. Tekme, tokat ve muşta darp edilen gencin o anlarını ise bir kişi cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliler kaçarken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 4 şüpheli de kısa sürede yakalandı.Yakalanan şüphelilerden U.K'nin kasten yaralama ve hırsızlıktan, M.K'ın ise kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri yapılan şüphelilerden U.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Valilik açıklama yaptı

Konuyla ilgili Adana Valiliği'de açıklama yaptı. Valilik açıklamasında "Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan araştırmada, söz konusu olaya karıştığı belirlenen 2009 doğumlu B.K, 2009 doğumlu M.K ve 2008 doğumlu S.S Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup polis merkezinden adliyeye sevk edilen 2006 doğumlu U.K ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.