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"Fedai" lakaplı uyuşturucu taciri polisin takibiyle yakalandı

'Fedai' lakaplı uyuşturucu taciri polisin takibiyle yakalandı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 'Fedai' lakaplı şüpheli yakalandı, yarım kilogram bonzai hammaddesi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Fedai" lakabılı uyuşturucu satıcısı polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Operasyonda bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen yarım kilogram hammadde ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen "Fedai" lakaplı Ş.K. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda 2 adet extacy hap, 3 adet lyrica hap ile yaklaşık yarım kilogram bonzai yapımında hammadde olarak kullanıldığı değerlendirilen ve satışa hazır halde bulunan madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan İmamoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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