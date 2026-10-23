Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da adamı zorla bagaja koyan baba, kardeş ve kuzen hakkında adli işlem yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da adamı zorla bagaja koyan baba, kardeş ve kuzen hakkında adli işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir adamın zorla bagaja konulduğu görüntüler üzerine yürütülen çalışmada, adamı eve götürmek için bagaja koyan babası, kardeşi ve kuzeni hakkında adli işlem yapıldı. Borçları nedeniyle eve gitmek istemeyen adamın ailesinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Adana'da bir adamın zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldığı olayın detayları ortaya çıktı. Kaçırılan şahsın borçları nedeniyle eve gitmek istemediği; babası, kardeşi ve kuzeninin ise yolda karşılaştıkları şahsı zorla bagaja koyarak eve götürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup şahsın bir adamı zorla otomobilin bagajına koyarak kaçırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.

Borçları nedeniyle eve gitmek istememiş

Ekiplerin yaptığı çalışmada, bagaja konularak götürülen kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. N.Y.'nin borçları nedeniyle bir süredir eve gitmek istemediği, babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y.'nin (39) ise yolda karşılaştıkları N.Y.'yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edildi.

Ailesinden şikayetçi olmadı

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen baba, kardeş ve kuzen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. N.Y.'nin ailesinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, 'Görüşelim' diye davet etmedim

AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili çarpıcı açıklama

1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı

Müjde! 1 milyon kişinin borcu silinecek, hazırlıklar başladı
Sigarada yeni dönem başlıyor! Artık açık alanlarda da her yerde içilemeyecek

Sigarada yasaklar sertleşiyor! Açık alanlarda da içilmeyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Husilerle çatışma öngörmüyoruz

Türk askeri Husilerle çatışacak mı? Bakan Güler noktayı koydu
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Herkes bunu konuşuyor
COP31'e 85 lider katılacak! Bakan Kurum özel şarkının klibini paylaştı

COP31'e kaç liderin katılacağı belli oldu! Rekor başvuru
Bafra'da prim vaadiyle 1 milyon lirayı aşan para aldığı iddiasıyla muhasebeci tutuklandı

Muhasebeciden "prim" yalanıyla vurgun! Rakam öyle böyle değil
Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var

Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var
Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berber cinayetinde 650 bin liralık borç iddiası! Şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte

Dere yatağında ölü bulunmuştu! Şüpheli, ona borçlu köylüsü çıktı
Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı! Ölü ve kayıplar var

Türkiye'nin yanı başında tansiyon yükseldi! Karadeniz yine karıştı