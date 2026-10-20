Adana'da 10 önemli suç türünde yüzde 9,4 azalış olurken 4 bin 136 kişi tutuklandı

Adana Valisi Mustafa Yavuz, 2026'nın ilk 9 ayında, 4 bin 136 şahsın çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığını söyleyerek, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde, bir önceki yılın ilk 9 ayına göre, yüzde 9,4 oranında bir azalış meydana geldiği görüldü" dedi.

İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali Mustafa Yavuz başkanlığında, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılının ilk 9 ayı ile 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin veriler karşılaştırılarak değerlendirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nejdet Karaca da katıldı.

"Kişilere karşı işlenen suç oranında yüzde 9,4 oranında azalış görüldü"

2026 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın ilk 9 ayına göre, yüzde 10 artışla 7 bin 510 operasyon yapıldığını söyleyen Yavuz, "Bu operasyonlarda, 2026 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 31 artışla 4 bin 136 şahıs çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanırken, Yine bir önceki yılın aynı dönemine göre, 2026 yılının ilk 9 ayında, yüzde 16 artışla bin 316 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildiği görülmektedir. 2026 yılının ilk 9 ayında, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde, bir önceki yılın ilk 9 ayına göre, yüzde 9,4 oranında bir azalış meydana geldiği görülmüş olup, bu olayların yüzde 98'i aydınlatılmıştır. Yine mal varlığına karşı, 2026 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın ilk 9 ayına göre işlenen suçlarda yüzde 17,6 düşüş meydana geldiği gözlenmiş olup, bu olayların yüzde 90,2'si aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"889 düzensiz göçmen yakalandı"

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Vali Yavuz, "2026 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,80 artışla 889 düzensiz göçmen yakalanmış olup, işlemlerinin ardından sınır dışı işlemi yapılmıştır. 2026 yılının ilk 9 ayında planlı ve münferit olarak, 234 terör operasyonu yapılmış olup, bu operasyonlarda yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edilmiştir. 2026 yılının ilk 9 ayında, planlı ve münferit olarak kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele kapsamında, 2 bin 743 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda, adalete teslim edilen şahıslardan, 2026 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın ilk 9 ayına göre, yüzde 67 artışla 937 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı" şeklinde konuştu.

"Bin 786 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı"

Vali Yavuz, kentte 2026'nın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 18 artışla 320 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktararak, "İlimizde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında; 2026 yılının ilk 9 ayında 2 bin 537 operasyon yapılmış olup, bu operasyonlarda yakalanarak adli mercilere teslim edilen şahıslardan bin 786 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Yine, 484 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildiği görülmüştür" dedi.

Yavuz, uyuşturucu ile mücadelenin 2026 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak devam ettiğini belirterek, "Yüzde 86 artışla 194 bin 22 kilogram esrar, yüzde 25 artışla bin 424 kilogram eroin, yüzde 468 artışla 159 bin 765 adet ecstacy, yüzde 2 bin 137 artışla 2 milyon 922 bin 663 adet captagon, yine yüzde 503 artışla 4 milyon 606 bin 396 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın korunması adına 5 bin 219 koruma ve tedbir kararı uygulandı"

Yılın ilk 9 ayında, yakalama ve arama kararı bulunan 10 bin 178 şahsın yakalandığını vurgulayan Yavuz, "Bu şahıslardan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,33 artışla 7 bin 96 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. İlimizde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; 2026 yılının ilk 9 ayında 4 bin 770 olay meydana geldiği görülmektedir. Kadınlarımızın her türlü şiddete karşı korunması adına; bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,03 artışla 5 bin 219 koruma ve tedbir kararı alınarak uygulamaya konulduğu gözlenmiştir" şeklinde konuştu.

"10 bin 236 trafik kazası meydana geldi"

İlk 9 ayda, il genelinde 2 bin 882 ruhsatsız silah ele geçirildiğini söyleyen Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olaylarda yine 2 bin 885 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Trafik olaylarına baktığımızda ise; 2026 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,42 artışla, toplam 10 bin 236 trafik kazası meydana geldiği görülmektedir. 2026 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ilimizde; 1 artışla 41 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, yaralamalı trafik kazası sayısının yüzde 2,30 azalışla 4 bin 918 olduğu, maddi hasarlı trafik kazası sayısında ise yüzde 7,26 artışla 5 bin 277 olduğu gözlenmiştir. 2026 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,30 artışla trafik birimlerimiz tarafından 3 milyon 41 bin 912 adet araç denetimi yapılmış olup, denetimlere bundan böyle de devam edilecektir. Ayrıca, 2026 yılının ilk 9 ayında, motosikletlerin karıştığı trafik kazası sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,53 artışla 3 bin 367 olduğu gözlenmiştir."

Vali Yavuz, 9 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,91 artışla 11 bin 782 umuma açık işyeri denetimi yapıldığını anlatarak "2026 yılının ilk 9 ayında, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,26 azalışla 1 milyon 942 bin 367 çağrı karşılanırken, asılsız çağrılarda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,67 oranında azalış meydana geldiği memnuniyetle gözlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı