Adacıkta Mahsur Kalan At Kurtarıldı
Ardahan Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan bir at, AFAD ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı ve meraya bırakıldı.
Ardahan Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Ardahan'ın Çıldır İlçesine bağlı Akçakale köyü bölgesindeki adacıkta mahsur kalan atı gören köylüler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. AFAD ekipleri botla geldikleri alanda, uzun bir uğraşın ardından atı iple çekerek adacıktan çıkarttı. Ekiplerce kurtarılan at, Akçakale Adası'ndaki meraya bırakıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa