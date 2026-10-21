Abdurrahman Emir Sarıgül, İstanbul'da aklama soruşturmasında cezaevine gönderildi

Abdurrahman Emir Sarıgül, İstanbul'da aklama soruşturmasında cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül tutuklandı. Sarıgül, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Sarıgül, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Sarıgül, ifadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.