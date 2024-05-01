ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
ABD'nin Kansas eyaletinin Westmoreland kentinde çıkan hortum sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı. Ayrıca 13 evde hasar meydana geldi ve 3 kişi yaralandı. Hortum nedeniyle Westmoreland genelinde elektrik kesintisi yaşandı.
ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı.
ABD'nin Kansas eyaletinin Westmoreland kentini hortum vurdu. Pottawatomie County yönetiminden yapılan açıklamaya göre 22 ev yıkıldı, 13 evde hasar meydana geldi. Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Westmoreland genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. - KANSAS