ABD'de seri katil olduğundan şüphelenilen adamın çiftliğinde 10.000'den fazla insan kalıntısı bulundu

Indiana'da yetkililer, yıllar önce ölen şüpheli bir seri katilin mülkünde bulunan insan kalıntılarını kimliklendirmeye devam ediyor.

Herb Baumeister, 1980'ler ve 1990'larda genç erkekleri evine çekip öldürmekle suçlanıyor. Yetkililer onu sorgulayamadan, 1996 yılında intihar etti.

Hamilton County Adli Tıp Ofisi, 1996 yılında 18 dönümlük Fox Hollow Farm mülkünde bulunan insan kalıntılarının Jeffrey Jones olarak tanımlandığını açıkladı. Jones, Ağustos 1993'te kaybolduğu bildirilmişti.

Hamilton County adli tabibi Jeff Jellison'a göre, Jones, Indiana mülkünde bulunan 10.000'den fazla kalıntının yeniden incelenmesi sonucunda kimliği belirlenen üçüncü kişi oldu.

Jellison, "Birçok kalıntının yanmış ve ezilmiş halde bulunması bu soruşturmayı son derece zorlaştırıyor; ancak davayı yürüten kolluk kuvvetleri ve adli tıp uzmanlarından oluşan ekip kararlılıkla çalışmaya devam ediyor," dedi.

Yetkililer, FBI, Indiana Eyalet Polisi, Indianapolis Üniversitesi ve Teksas'taki DNA uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Jellison'a göre, araştırmacıların henüz kimliklendirilmemiş dört ek DNA profili daha bulunuyor ve toplam kurban sayısı 12'ye ulaşıyor.

Kimliği belirlenemeyen dört DNA profili de genetik soy araştırması için FBI'a gönderilecek.