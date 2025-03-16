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ABD'de Hortum Felaketi: Can Kaybı 34'e Yükseldi

ABD'de Hortum Felaketi: Can Kaybı 34'e Yükseldi
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Cuma gecesi ABD'nin Orta ve Güney bölgelerinde etkili olan hortumlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e ulaştı. 7 eyalette 250 binden fazla mülk elektriksiz kaldı. Yetkililer, bazı eyaletlerde şiddetli fırtına uyarısı yaptı.

ABD'nin Orta ve Güney bölgelerinde Cuma gecesi etkili olan hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

ABD'nin Orta ve Güney bölgelerinde Cuma gecesi etkili olan hortumlarda can kaybı arttı. Birçok eyaleti yerle bir eden hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Michigan, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere 7 eyalette 250 binden fazla mülk elektriksiz kaldı.

Yetkililer, Louisiana, Georgia, Tennessee ve Florida eyaletlerinde şiddetli fırtına beklendiğini bildirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise fırtınanın yol açacağı ani sellere ilişkin uyarılarda bulundu. - MİSSOURİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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