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ABD'de Hortum Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de Hortum Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti
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Orta ve Doğu ABD'de etkili olan hortumlar 14 can aldı, büyük hasara yol açtı. Meteorologlar, yeni hortum riskinin devam ettiğini belirtti.

ABD'nin Orta ve Doğu bölgelerinde gece boyunca etkili olan hortumlar geride büyük hasar bırakırken, en az 14 kişi hayatını kaybetti.

ABD'yi hortum vurdu. Gece boyunca Orta ve Güney bölgelerinde etkili olan hortumlar geride büyük hasar bırakırken, en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Hava Tahmin Merkezi meteorologlarından David Roth, alçak basınç sisteminin Arkansas, Illinois, Mississippi ve Missouri eyaletlerinin bazı bölgelerinde güçlü fırtınalara yol açtığını ve bu nedenle dün geç saatlerden bugün erken saatlere kadar 26 hortumun meydana geldiğinin rapor edildiğini ancak teyit edilmediğini bildirdi. Roth, "Bugün Alabama ve Mississippi'de daha fazla hortum için yüksek risk var. Olasılık yüzde 30. Bu oldukça önemli bir oran" dedi.

Hava tahmincileri, fırtınaların yeniden güç kazanmasıyla birlikte, muhtemel en yüksek hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtına riskinin bu gece olduğunu belirtti. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre fırtına gün boyunca doğuya doğru hareket edecek ve gece yarısına kadar Florida Panhandle ve Atlanta'ya ulaşacak. - MİSSOURİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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