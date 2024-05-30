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ABD'de ehliyetine el konulan adam, Zoom üzerinden yapılan davaya araba kullanarak katıldı

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Florida'da ehliyetine el konulmuş olan Corey Harris, Zoom üzerinden yapılan duruşmaya araba sürerken katıldı. Duruşmanın konusunu bilmeyen yargıç Cedric Simpson, durumu anladığında şaşkınlıkla etrafına bakındı. Yargıç, Harris'in ehliyetinin askıya alındığını ve hala araba kullandığını belirtti. Duruşmanın sonunda Harris'in kefaletini iptal eden Simpson, Harris'in yerel hapishaneye teslim olmasını emretti.

Ehliyeti el konulan Corey Harris, Zoom üzerinden yapılan mahkemeye araba sürerken katıldı.

Florida'da ehliyetine el konulmuş olan Corey Harris'in Zoom üzerinden yapılan duruşmaya araba sürerken katıldığı anı kaydetti.

Yargıç Cedric Simpson, " Harris, araba mı sürüyorsunuz?" diye sordu. Harris, "Doktorumun ofisine giriyorum. Bir saniye, park ediyorum," diye yanıtladı. Simpson, Harris'in park etmesini beklerken gülmeye başladı.

Görüşmenin başında duruşmanın konusunu bilmeyen yargıç, "Ne yapıyoruz?" diye sordu. Harris'in kamu avukatı, mahkemeden "dört haftaya kadar erteleme" talep etti. Simpson, evrakları okurken durumu anlamaya başladı ve "Bu, ehliyetine el konulmuşken araba kullanma davası ve az önce araba kullanıyordu," dedi.

Yargıç, şaşkınlıkla etrafına bakındı. Kamu avukatı, "Evet, sayın yargıcım, suçlamalar bunlar," dedi. Simpson, "Kayıtlarına bakıyorum ve ehliyeti yok, askıya alınmış ve hala araba kullanıyor," dedi. Hem kamu avukatı hem de Simpson gülmeye çalıştı.

Bir noktada Harris, "Alo?" diyerek sesinin kesildiğini düşündü. Uzun bir sessizlikten sonra, yargıç, "Neden böyle bir şey yapar, anlamıyorum," dedi. Simpson, Harris'in kefaletini iptal etti ve saat 18:00'e kadar yerel hapishaneye teslim olmasını emretti. Görüşme sona ererken, Harris'in "Aman tanrım," dediği duyuldu.

ABD'de ehliyetine el konulan adam, Zoom üzerinden yapılan davaya araba kullanarak katıldı

ABD'de ehliyetine el konulan adam, Zoom üzerinden yapılan davaya araba kullanarak katıldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Florida Zoom Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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