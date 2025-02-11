AB’den Türkiye’ye İade Kararı: Trafik Kazası Şüphelileri Yargılanmak Üzere Geri Gönderilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA